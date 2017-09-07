СМИ: девять человек погибли от урагана "Ирма" на островах Карибского бассейна

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Ураган пятой категории "Ирма" стал причиной гибели девяти человек на островах Карибского бассейна, в том числе троих - в Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в четверг телекомпания Fox News со ссылкой на губернатора этого ассоциированного с США островного государства Рикардо Роселло.

По данным телекомпании, по крайней мере один человек погиб на острове Барбуда, несколько человек погибли на острове Сен-Мартен, где ущерб от урагана оценивается как катастрофический.

Тем временем к островам Карибского бассейна приближается ураган "Хосе". По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, его эпицентр находится сейчас в 1 тыс. 150 км к востоку от Малых Антильских островов и перемещается в западном направлении со скоростью 30 км/ч. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 150 км/ч или 41,6 м/с и, как ожидается, резко усилится в пятницу. Он принесет на Малые Антильские острова обильные осадки - от 50 до 150 мм.