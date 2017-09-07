Мэр Майами-Бич объявил о начале эвакуации населения из-за урагана "Ирма"

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Жителям Майами-Бич (штат Флорида) следует немедленно приступить к эвакуации в связи с приближающимся ураганом "Ирма", которому присвоена пятая, самая высокая категория по шкале Саффира - Симпсона. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNN мэр курортного города Фил Левайн, назвавший приближающееся стихийное бедствие ядерным ураганом.
"Никогда не думал, что мне придется говорить это, но приходится, - добавил он. - Не приезжайте в Майами-Бич в этот особый период".
Сейчас эпицентр урагана находится в 190 км к северу от островного государства Теркс и Кайкос, в юго-западной части Саргассова моря и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 26 км/ч. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" в ближайшие 72-96 часов пройдет над юго-восточными районами штата Флорида. Серьезный ущерб грозит городам Майами и Форт-Лодердейл.