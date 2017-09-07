Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Майами-Бич объявил о начале эвакуации населения из-за урагана "Ирма"

Происшествия
7 сентября, 21:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Фил Левайн также убедительно попросил туристов выбрать другое время для посещения города

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Жителям Майами-Бич (штат Флорида) следует немедленно приступить к эвакуации в связи с приближающимся ураганом "Ирма", которому присвоена пятая, самая высокая категория по шкале Саффира - Симпсона. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNN мэр курортного города Фил Левайн, назвавший приближающееся стихийное бедствие ядерным ураганом.

Смотрите также

СМИ: девять человек погибли от урагана "Ирма" на островах Карибского бассейна

Не менее трех человек стали жертвами урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико

Ураган "Ирма" ослаб и достигнет Флориды примерно через трое суток

Трамп: власти США подготовились к приходу урагана "Ирма"

"Никогда не думал, что мне придется говорить это, но приходится, - добавил он. - Не приезжайте в Майами-Бич в этот особый период".

Сейчас эпицентр урагана находится в 190 км к северу от островного государства Теркс и Кайкос, в юго-западной части Саргассова моря и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 26 км/ч. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" в ближайшие 72-96 часов пройдет над юго-восточными районами штата Флорида. Серьезный ущерб грозит городам Майами и Форт-Лодердейл.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама