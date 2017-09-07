Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгресс США одобрил выделение $15,25 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

Происшествия
7 сентября, 22:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Ранее средства из федерального бюджета в срочном порядке запросил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в четверг выделение средств из федерального бюджета на ликвидацию последствий урагана "Харви". Объем финансирования составил $15,25 млрд, в то время как Палата представителей в среду одобрила выделение $7,85 млрд.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий из федерального бюджета экстренное финансирование. Это будет лишь первый транш из федерального бюджета, так как оценка нанесенного стихией ущерба пока продолжается.

В воскресенье губернатор пострадавшего от удара стихии Техаса Грегг Эбботт заявил, что стоимость восстановительных работ после наводнений в его штате, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд.

Смотрите также

AP: число жертв шторма "Харви" в Техасе возросло до 70 человек

В США пройдет телемарафон по сбору средств пострадавшим от шторма "Харви"

Трамп посетил пострадавшие от шторма "Харви" районы Техаса и встретился с их жителями

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви" Тайфуны и ураганы
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
2
Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян
3
Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД
4
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублей
5
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет
6
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
7
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама