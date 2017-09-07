Конгресс США одобрил выделение $15,25 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в четверг выделение средств из федерального бюджета на ликвидацию последствий урагана "Харви". Объем финансирования составил $15,25 млрд, в то время как Палата представителей в среду одобрила выделение $7,85 млрд.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий из федерального бюджета экстренное финансирование. Это будет лишь первый транш из федерального бюджета, так как оценка нанесенного стихией ущерба пока продолжается.

В воскресенье губернатор пострадавшего от удара стихии Техаса Грегг Эбботт заявил, что стоимость восстановительных работ после наводнений в его штате, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд.