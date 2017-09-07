Один человек пострадал в результате взрыва в центре Лондона

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ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал в четверг в результате небольшого взрыва, произошедшего в центре Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией.
"Мы занимаемся небольшим взрывом в сети электроснабжения, произошедшем в 19:00 (21:00 мск) на Оксфорд-стрит. Мы в курсе того, что один мужчина получил незначительные травмы. Район оцеплен", - говорится в коммюнике Скотленд-Ярда.
На фото, размещенных пользователями Twitter, видно, что одна из основных торговых улиц британской столицы перекрыта, на других - предположительно взорвавшийся ящик с электрощитком.
В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический". После серии терактов, произошедших в Великобритании с марта этого года, население, СМИ, чрезвычайные службы и правоохранительные органы очень внимательно относятся ко всем сообщениям о любых инцидентах, которые даже в минимальной форме могут напоминать теракт.