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Губернатор штата Джорджия ввел режим ЧП в 30 округах в связи с приближением урагана "Ирма"

Происшествия
7 сентября, 22:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Натан Дил также призвал жителей прибрежных районов штата немедленно эвакуироваться

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Джорджия Натан Дил в связи с приближением урагана "Ирма" распорядился в четверг ввести режим ЧП в 24 округах штата помимо тех шести округов, где он был введен ранее.

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"Власти штата мобилизуют все имеющиеся ресурсы для того, чтобы гарантировать безопасность населения в связи с приближающимся ураганом "Ирма", - отметил он в заявлении. - Я призываю жителей прибрежных районов как можно быстрее эвакуироваться. С субботы начнет действовать режим обязательной эвакуации в округе Чатэм и других районах, которые могут подвергнуться разрушительному удару урагана".

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре урагана "Ирма" снизилась за последние несколько часов с 295 км/ч до 280 км/ ч (с 81,9 м/с до 77,7 м/с). Несмотря на это, ураган в ближашие дни будет все равно оставаться четвертой-пятой категории силы.

По прогнозам, эпицентр "Ирмы" утром в воскресенье достигнет южных районов штата Флорида, а утром в понедельник - прибрежных районов штата Джорджия.

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