Пять машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись в четверг на Варшавском шоссе в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 40 по Варшавскому шоссе произошло столкновение пяти автомобилей. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, движение частично перекрыто по направлению в область. Сейчас сотрудники экстренных служб убирают автомобили с проезжей части.

Согласно данным сервиса Яндекс.карты, в результате ДТП образовалась десятикилометровая пробка от Большой Тульской улицы до места аварии.