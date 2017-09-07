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Урагану "Хосе" в Атлантике присвоена третья категория опасности

Происшествия
7 сентября, 23:53 дата обновления: 8 сентября, 0:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

По данным метеорологов, в четверг ураган резко усилился

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ТАСС, 7 сентября. Урагану "Хосе", сформировавшемуся в восточной части Атлантического океана, присвоена третья категория опасности. В настоящий момент он движется в сторону Карибского бассейна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные американских метеорологов.

Согласно оперативной сводке американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в его эпицентре достигла 195 км/ч или порядка 54,2 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября.

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