Урагану "Хосе" в Атлантике присвоена третья категория опасности

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ТАСС, 7 сентября. Урагану "Хосе", сформировавшемуся в восточной части Атлантического океана, присвоена третья категория опасности. В настоящий момент он движется в сторону Карибского бассейна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные американских метеорологов.
Согласно оперативной сводке американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в его эпицентре достигла 195 км/ч или порядка 54,2 м/с.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября.