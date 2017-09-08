СМИ: один человек погиб при крушении небольшого самолета в Канаде

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета в центральной канадской провинции Манитоба. Об этом в четверг сообщил телеканал СBC.

На борту разбившегося в 15 км к северу от Виннипега четырехместного самолета марки Beechcraft Musketeer находился только пилот. Катастрофа произошла почти сразу после его взлета из аэропорта небольшого городка Сент-Эндрюс. Самолет упал на проселочную дорогу, движение по которой закрыто в двух направлениях.

Причины катастрофы, а также личность пилота выясняются. Уже известно, что борт следовал в соседнюю провинцию Онтарио. Другие подробности ЧП пока не сообщаются.