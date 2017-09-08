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Трамп распорядился оказать федеральную помощь Южной Каролине в связи с ураганом "Ирма"

Происшествия
8 сентября, 0:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Специалисты подчеркивают, что "Ирма" является самым мощным ураганом из когда-либо зафиксированных в Атлантическом океане

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение оказать федеральную помощь штату Южная Каролина в связи с приближающимся ураганом "Ирма". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп сегодня объявил, что в штате Флорида сложилась чрезвычайная ситуация и приказал оказать федеральную помощь для содействия предпринимаемым штатом и местными властями усилиям в ответ на чрезвычайные условия, возникшие из-за урагана "Ирма", начиная с 6 сентября и далее", - говорится в документе.

Ураган "Ирма" достиг высшей 5-й категории силы по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах, согласно оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, достигает 295 км/ч. Специалисты подчеркивают, что "Ирма" является самым мощным ураганом из когда-либо зафиксированных в Атлантическом океане.

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