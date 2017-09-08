Удальцова допросят по делу о беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Сергей Удальцов в пятницу вызван на допрос в Следственный комитет РФ по уголовному делу о массовых беспорядках, произошедших во время акции оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Об этом сообщил сам Удальцов.

"Допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года. Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло", - написал он в своем Twitter.

Допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года. Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло:) — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 6 September 2017

Во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ подтвердила ТАСС, что освободившийся недавно из колонии Сергей Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет РФ.

Удальцов был освобожден из колонии 8 августа 2017 года. В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России. Подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый. В марте прошлого года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.