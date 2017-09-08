Источник: один человек погиб в результате ДТП в Якутии

ЯКУТСК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Один человек погиб, двое доставлены в больницу в результате ДТП в пригороде Якутска. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в ГИБДД региона.

"Накануне вечером (7 сентября) в пригороде Якутска совершен наезд на троих мужчин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Один человек погиб на месте ДТП, двое других доставлены в больницу с переломами различной степени", - отметил собеседник агентства.

Местные СМИ утверждают, что водителем, совершившим наезд на людей, был действующий депутат Заксобрания Якутии, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ведется проверка и выяснение причин ДТП. Дело передано в следственное управление Следственного комитета по республике, назначены экспертизы, по которым будут приняты процессуальные решения.