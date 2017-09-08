Сотрудник АЭС "Фукусима-1" получил внутреннее облучение

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ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудник японской аварийной АЭС "Фукусима-1" получил внутреннее радиоактивное облучение. Об этом в пятницу сообщило японское агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел во время работ по демонтажу специальных наземных контейнеров, в которых хранится вода с высоким содержанием радиоактивных частиц. По данным компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO), объемы радиоактивных материалов, попавших в тело сотрудника станции, были "крайне малыми".
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.