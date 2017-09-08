У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,4

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ТАСС, 8 сентября. Землетрясение магнитудой 8,4 произошло в четверг вечером у берегов Мексики. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чиапас) с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.
"Были активированы протоколы гражданской обороны, включая созыв Национального комитета по чрезвычайным ситуациям", - написал в своем Twitter президент Мексики Энрике Пенья Ньето.
Se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias, ante sismo de 8.0 de intensidad.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 8 сентября 2017 г.
Как сообщил в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте, к настоящему моменту данных о пострадавших и серьезных разрушениях не поступало. По данным государственной нефтегазовой компании Pemex, землетрясение не повлияло на работу ее объектов, однако их осмотр продолжается. В столице страны Мехико из-за землетрясения наблюдаются перебои с электричеством.
Как отмечает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, вследствие землетрясения вдоль побережья Мексики возможно образование волн высотой до трех метров.