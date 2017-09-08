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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,4

Происшествия
8 сентября, 8:13 дата обновления: 8 сентября, 9:11 UTC+3

Отмечается, что вдоль побережья страны возможно образование волн высотой до трех метров

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ТАСС, 8 сентября. Землетрясение магнитудой 8,4 произошло в четверг вечером у берегов Мексики. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чиапас) с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

"Были активированы протоколы гражданской обороны, включая созыв Национального комитета по чрезвычайным ситуациям", - написал в своем Twitter президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Как сообщил в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте, к настоящему моменту данных о пострадавших и серьезных разрушениях не поступало. По данным государственной нефтегазовой компании Pemex, землетрясение не повлияло на работу ее объектов, однако их осмотр продолжается. В столице страны Мехико из-за землетрясения наблюдаются перебои с электричеством.

Как отмечает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, вследствие землетрясения вдоль побережья Мексики возможно образование волн высотой до трех метров.

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