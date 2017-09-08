Совершивший наезд на пешеходов в Якутии водитель был пьян

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Медицинское освидетельствование водителя, совершившего наезд на трех пешеходов под Якутском, установило алкогольное опьянение. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МВД по республике со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

"Согласно медицинскому освидетельствованию у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На место происшествия помимо сотрудников ГИБДД выезжала бригада Следственного комитета по Республике Саха (Якутия)", - отмечено в сообщении.

При этом автомобилист утверждает, что вовремя не заметил пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и плохих погодных условий.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в УГИБДД по республике сообщал, что вечером 7 сентября произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы и ушибы.

Согласно сообщению МВД, на 23-м километре трассы Якутск - Намцы 56-летний водитель, следуя со стороны Якутска в сторону села Намцы, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Один из пешеходов - 40-летний мужчина - от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Двух других пострадавших 37 и 32 лет врачи госпитализировали в РБ № 2 с травмами и ушибами.

По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился депутат Заксобрания Якутии.