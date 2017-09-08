Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" унес жизни по крайней мере 11 человек на островах Карибского моря и может вызвать катастрофические последствия на юге штата Флорида через два дня. Власти штата распорядились в первую очередь эвакуировать более 650 тысяч человек, проживающих в районе Майами.

Выступление губернатора

Как подчеркнул в четверг на пресс-конференции губернатор Флориды Рик Скотт, промедление недопустимо. "Ураган потенциально способен опустошить наш штат и вызвать катастрофические последствия. Мы не сможем вас спасти после того, как шторм разразится. Поэтому, если вы находитесь в зоне, подлежащей эвакуации, и вам требуется помощь, вы должны предупредить нас немедленно", - подчеркнул он.

ТАСС/Reuters

"Только посмотрите на масштаб шторма. Он шире территории нашего штата и способен создать угрозу для жизни людей от восточного до западного побережья [полуострова Флорида]. Вне зависимости от того, где вы живете, будьте готовы к эвакуации. Население западного побережья не может позволять себе расслабляться", - добавил Скотт.

Губернатор перечислил более двадцати округов, городов, населенных пунктов и районов, где объявлена обязательная эвакуация. В том числе речь идет о городе Палм-Бич, округах Майами-Дейд, Монро, Броуард, Коллиер. Там в спешном порядке организуются укрытия для временного размещения тех, кто потеряет кров. Под убежища освобождаются школы, колледжи, университеты и государственные учреждения, которые решено закрыть, по предварительным данным, с 8 по 11 сентября.

"Я отдаю распоряжение закрыть все школы, колледжи, университеты и госучреждения штата с пятницы по понедельник. Эта мера призвана обеспечить наличие свободных помещений для размещения [лишившихся крова]", - подчеркнул губернатор.

Заторы на дорогах и очереди к АЗС

Есть объективные трудности, мешающие планомерной эвакуации населения. Как передает телекомпания CNN, американцы на машинах сначала стоят в очередях за бензином к АЗС, а потом встают в плотных заторах на дорогах в аэропорты и на северном направлении. О перебоях с доставкой топлива и очередях к автозаправочным станциям сообщила ранее Ассоциация круглосуточно работающих магазинов при АЗС Флориды. На эти предприятия приходится 98% продаж бензина и дизельного топлива в этом штате.

Как пояснили в ассоциации, некоторые АЗС во Флориде распродали все запасы, так как бензовозам требуется больше обычного - до трех часов - на доставку топлива из порта Эверглейдс. Он является единственным источником нефти и продуктов ее переработки для южной части штата. Главная причина перебоев заключается в нагрузке на автодороги, которая существенно возросла из-за начавшейся эвакуации населения подальше от береговой линии.

Во Флориде нет нефтеперерабатывающих заводов, поэтому население штата, превышающее 20 млн человек, полностью зависит от поставок автотоплива танкерами и баржами. Береговая охрана ограничила судоходство в портах на побережье штата. Губернатор Скотт отменил плату за проезд по всем автодорогам Флориды в целях облегчения эвакуации и оказания помощи населению, однако пока положение эта мера не спасает.

Власти готовятся

Рик Скотт в четверг подвел первые итоги выполнения плана подготовки к нашествию урагана. Семь тысяч бойцов Национальной гвардии США приведены в состояние готовности, они располагают одной тысячью машин повышенной проходимости, 17 катерами, 13 вертолетами и 700 переносными аккумуляторами. Эти силы и средства мобилизованы на день раньше запланированного.

В готовность к немедленной переброске в нужный район приведены дополнительно 330 сотрудников патрульно-постовой службы штата. Из них 33 человека направлены в Форт-Мейерс в качестве передового отряда, который будет введен в действие, как только синоптики окончательно определят курс и последствия "Ирмы".

Как сообщал ранее Скотт, помимо перечисленного выше до пятницы планируется набрать до 30 тысяч человек и привести в готовность 4 тысячи грузовиков, 100 вертолетов и экипажи воздушной эвакуации в рамках подготовки к урагану. В понедельник Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата в связи с приближением урагана, достигшего максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

"Ирма" вносит коррективы

По данным информационного агентства Associated Press, четыре человека погибли на американских Виргинских островах в результате последствий "Ирмы". Местные власти оценивают нанесенный ураганом урон как катастрофический, передает агентство.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) скорректировал в сторону ухудшения курс дальнейшего движения "Ирмы". Метеорологи считают, что ураган будет перемещаться на запад в направлении Флориды. Ранее оставалась вероятность того, что "Ирма" может повернуть на восток. "Стало более вероятно, что "Ирма" обрушится на юг Флориды в качестве угрожающе мощного урагана, спровоцирует опасный для жизней [людей] шторм и ветер, который будет иметь последствия для большей части территории штата", - уточнили в центре.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 78,2 м/с до 73,8 м/с. Эпицентр находится в 466,2 км от Майами и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с. По прогнозам, эпицентр "Ирмы" в воскресенье достигнет южных районов штата Флорида, а вечером в понедельник - центральной части штата Джорджия.