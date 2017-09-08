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ТАСС, 8 сентября. Цунами высотой более трех метров, возможно, направляется в сторону Мексики. Об этом сообщил в пятницу Тихоокеанский центр предупреждения цунами.
Также сообщается о возможном образовании волн высотой от 0,3 до одного метра у берегов Гватемалы, Сальвадора, Эквадора и Новой Зеландии. Образование волн менее 0,3 метра возможно у берегов Австралии, Чили, Китая, Японии, Коста-Рики и Гондураса.
Как сообщал ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр, мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло в ночь на пятницу у берегов Мексики. Эпицентр стихии находился в 202 км к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.