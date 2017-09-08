Банды преступников грабят магазины и склады на острове Сен-Мартен после урагана "Ирма"

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Грабежи не прекращаются на расположенном в Карибском бассейне острове Сен-Мартен, пострадавшем в среду от урагана "Ирма". Это признала в пятницу министр заморских территорий Франции Анник Жирарден. Она выступила в прямом эфире телеканала BFM после пребывания на острове.

ТАСС/Reuters

"В настоящее время на острове Сен-Мартен люди грабят магазины и склады", - сообщила министр. По данным радиостанции Franceinfo, речь идет о молодежных бандах. Они грабят не только склады и магазины, но и дома, отнимая у людей уцелевшее имущество, в частности электронную технику, говорится в репортаже радиостанции. Грабители вооружены мачете и крайне агрессивны, также отмечает Franceinfo.

Как сообщила Жирарден, на остров Сен-Мартен в настоящее время переброшены 600 человек: спасатели, медицинский персонал, а также значительное число жандармов. "В субботу число людей, прибывших на остров для оказания помощи, достигнет 900 человек", - информировала министр. Жирарден подчеркнула, что "очень важно, чтобы жандармерия как можно быстрее пресекла грабежи на острове".

Министр сообщила, что доставка как людей, "так и грузов на остров сильно затруднена, так как аэропорт Сен-Мартена, который мог принимать тяжелые самолеты, сильно пострадал от урагана и по-прежнему закрыт". В результате доставка осуществляется через небольшой аэродром острова, а также по морю.

Пропавшие без вести

Жирарден отказалась уточнить, может ли увеличиться число погибших на Сен-Мартене, где, согласно прежним сведениям, жертвами урагана стали четыре человека. "На острове по-прежнему некоторые люди считаются пропавшими без вести. Была обследована вся территория острова, но полученные данные не являются точными", - сказала министр. "В ближайшие 24 часа я сообщу уточненные сведения, которые, в частности, должна собрать и прокуратура региона", - добавила она.

"Ураган нанес крупный ущерб острову, разрушены постройки на 70% его территории. В ходе посещения острова я видела ужасающие сцены разрушений", - отметила министр. Она признала, что "многие жители острова находятся в отчаянии, в особенности учитывая, что к островам приближается новый циклон".

По данным радиостанции Franceinfo, значительная часть населения острова лишились всего: жилища, другого имущества, продуктов питания. Разорены владельцы небольших магазинов.

Franceinfo добавляет, что у населения заканчиваются запасы питьевой воды в условиях, когда на островах невозможно запустить опреснительные установки, так как они пострадали от урагана, к тому же по-прежнему не восстановлена подача электроэнергии. По данным оператора сетей Électricité de France, на эти работы "понадобятся недели и даже месяцы". По сведениям французских СМИ, на острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми спасательными службами за последние сутки доставлены миллионы бутылок с питьевой водой, которые раздаются населению.