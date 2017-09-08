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Утверждено обвинительное заключение по делу о вымогательстве на Рочдельской улице в Москве

Происшествия
8 сентября, 10:11 UTC+3

В совершении преступлений обвиняются 14 граждан в возрасте от 29 до 64 лет

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение и направляет в суд громкое уголовное дело о вымогательстве в ресторане на Рочдельской улице в Москве, которое вылилось в перестрелку. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, "прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников организованной группы, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у столичных бизнесменов".

По делу проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет. "Следственными органами они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере)", - отметил Куренной. 

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14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и стали вымогать у его владельца 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. С июня 2015 по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества.

Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу. "После вручения им обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, среди фигурантов дела - криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, и криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец.

В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Их обвиняют в том, что они за взятку от Калашова якобы обещали закрыть дело Кочуйкова - одного из помощников Калашова. 

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