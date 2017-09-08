Три человека пострадали в результате обрушения стены бывшего кинотеатра в Балашихе

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стена бывшего кинотеатра рухнула на торговые ряды в подмосковной Балашихе. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадали три человека, в том числе ребенок.
"ЧП произошло на улице Фадеева. Общая площадь обрушения составила почти 50 кв. метров", - сказал источник.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области подтвердили факт обрушения. "В 11:15 мск от очевидца поступило сообщение об обрушении стены здания бывшего кинотеатра "Союз" на улице Фадеева, д. 2, в Балашихе", - сказал собеседник агентства. По его словам, торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра.
Информация о пострадавших уточняется. Данных о погибших нет. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.