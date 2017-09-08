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В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом

Происшествия
8 сентября, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Полиция пытается установить личность нападавшего при помощи комплекса "Безопасный город" и видеокамер

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта между пассажирами на станции метро "Третьяковская" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"На пересадочном узле "Китай-город" - "Третьяковская" произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате один из них получил ножевое ранение", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт инцидента. "В столичную полицию поступила телефонограмма о доставлении мужчины в лечебное учреждение с ножевым ранением", - сообщили в ведомстве. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.

Источник ТАСС сообщил, что полиция на Московском метрополитене пытается установить личность нападавшего при помощи комплекса "Безопасный город" и видеокамер.

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