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Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе

Происшествия
8 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

По данным минздрава Подмосковья, в результате инцидента пострадали шесть человек

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Двое пострадавших были извлечены из-под завалов бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

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"Пострадали шесть человек, двоих из них достали из-под завалов. Среди пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в балашихинской администрации также сообщили о шести пострадавших. "По предварительным данным, шестеро пострадавших, среди них один ребенок. Все они с ушибами и порезами доставлены в приемное отделение Балашихинской центральной районной больницы. Медики проводят обследования, делают рентгеновские снимки", - сказал собеседник агентства.

В то же время источник в экстренных службах сообщил о семи пострадавших, двум из которых помощь оказали амбулаторно.

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