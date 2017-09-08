Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Двое пострадавших были извлечены из-под завалов бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
"Пострадали шесть человек, двоих из них достали из-под завалов. Среди пострадавших один ребенок", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в балашихинской администрации также сообщили о шести пострадавших. "По предварительным данным, шестеро пострадавших, среди них один ребенок. Все они с ушибами и порезами доставлены в приемное отделение Балашихинской центральной районной больницы. Медики проводят обследования, делают рентгеновские снимки", - сказал собеседник агентства.
В то же время источник в экстренных службах сообщил о семи пострадавших, двум из которых помощь оказали амбулаторно.