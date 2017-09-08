Источник: в доме у замдиректора департамента Минкавказа Рубинова идут обыски

Российские летчики эвакуировали альпиниста, упавшего со скалы в ТаджикистанеНовости Урала 8 сентября, 12:27
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Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях за рубежомМеждународная панорама 8 сентября, 12:06
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Правоохранительные органы проводят обыски дома у замдиректора департамента Минкавказа Рубинова, они не связаны с его работой в министерстве - источник.