В Зимнем дворце в Петербурге есть задымление на Телеграфной лестнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Задымление возникло в здании Эрмитажа в Зимнем дворце в Петербурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Есть задымление на Телеграфной лестнице. Сейчас ведутся работы", - сообщили в пресс-службе музея. В пресс- службе пока не уточняют, есть ли угроза экспонатам.

Как рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС, спасатели выехали на место, подробности уточняются.