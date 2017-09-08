В Зимнем дворце в Петербурге есть задымление на Телеграфной лестнице

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Задымление возникло в здании Эрмитажа в Зимнем дворце в Петербурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
"Есть задымление на Телеграфной лестнице. Сейчас ведутся работы", - сообщили в пресс-службе музея. В пресс- службе пока не уточняют, есть ли угроза экспонатам.
Как рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС, спасатели выехали на место, подробности уточняются.