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Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории из пяти

Происшествия
8 сентября, 13:27 UTC+3 ТАСС

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в центре "Ирмы" достигает 70 м/с

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ТАСС, 8 сентября. Категория урагана "Ирма", надвигающегося на американский штат Флорида, в пятницу понижена с максимальной (пятой) до четвертой по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ирма" движется над северо-восточной частью Багамских островов, представляя собой чрезвычайно опасный ураган четвертой категории", - объявила служба.

ТАСС/Reuters

По ее данным, центр стихийного бедствия находится сейчас в 795 км к юго-востоку от Майами. Скорость ветра в центре урагана достигает 70 м/с.

Ураган "Ирма", по оценкам экспертов, является самым мощным из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений. Во вторник, 5 сентября, он достиг пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах тогда достигала 82 м/с.

Согласно прогнозам, эпицентр "Ирмы" утром в воскресенье достигнет южных районов Флориды, а утром в понедельник - прибрежных районов штата Джорджия.

Шкала ураганов Саффира - Симпсона служит для измерения потенциального ущерба, основывается на скорости ветра. Она была разработана Гербертом Саффиром (1917-2007) и Робертом Симпсоном (1912-2014) в начале 1970-х. Пятая категория по этой шкале означает катастрофический потенциальный ущерб от урагана, четвертая - огромный.

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