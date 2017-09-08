На Камчатке в подпольных цехах изъято 700 кг опасной для здоровья рыбы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили два подпольных цеха по незаконной переработке рыбы и изъяли около 700 кг опасной для жизни продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники в двух подпольных цехах, расположенных в Елизово, занимались вялением и копчением корюшки, камбалы, нерки и палтуса, не имея при этом документов, дающих право на изготовление данной продукции, а также подтверждающих соответствие цехов требованиям ветеринарно- санитарного законодательства", - сообщила она.

Также полицейские выявили две торговые точки на одном из рынков в Елизово, которые реализовывали нелегальную продукцию. По данным МВД, владелицы знали, что продаваемая ими рыба не имеет ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки завода-изготовителя.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли около 700 кг рыбной продукции, которая по результатам исследования признана опасной для жизни и здоровья граждан", - добавила Волк.

Материалы проверки направлены в следственное управление СК России по Камчатскому краю для принятия процессуального решения.