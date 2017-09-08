На Камчатке в подпольных цехах изъято 700 кг опасной для здоровья рыбы

Замглавы Минэнерго: турбины Siemens поставлялись в Крым в рамках законаЭкономика и бизнес 8 сентября, 15:42
Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAFСпорт 8 сентября, 15:35
Легкоатлетка Ласицкене сообщила, что не соблюдает диетуСпорт 8 сентября, 15:30
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26Происшествия 8 сентября, 15:28
Московское центральное кольцо за год работы перевезло более 97 млн пассажировМосква 8 сентября, 15:26
Матвиенко: Москва ждет от Вашингтона конкретных мер для улучшения двухсторонних отношенийПолитика 8 сентября, 15:18
Погода в Москве на следующей неделе будет почти июльскойОбщество 8 сентября, 15:15
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 годаОбщество 8 сентября, 15:14
Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в БирмингемеСпорт 8 сентября, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили два подпольных цеха по незаконной переработке рыбы и изъяли около 700 кг опасной для жизни продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Злоумышленники в двух подпольных цехах, расположенных в Елизово, занимались вялением и копчением корюшки, камбалы, нерки и палтуса, не имея при этом документов, дающих право на изготовление данной продукции, а также подтверждающих соответствие цехов требованиям ветеринарно- санитарного законодательства", - сообщила она.
Также полицейские выявили две торговые точки на одном из рынков в Елизово, которые реализовывали нелегальную продукцию. По данным МВД, владелицы знали, что продаваемая ими рыба не имеет ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки завода-изготовителя.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские изъяли около 700 кг рыбной продукции, которая по результатам исследования признана опасной для жизни и здоровья граждан", - добавила Волк.
Материалы проверки направлены в следственное управление СК России по Камчатскому краю для принятия процессуального решения.