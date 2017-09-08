СК проводит проверку по факту обрушения стены кинотеатра на торговые ряды в Балашихе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения стены бывшего кинотеатра на торговые ряды в Балашихе. Об этом ТАСС сообщила и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Варвара Заева.

"Организована доследственная проверка по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - сообщила она.

Следователи приступили к осмотру места происшествия.

По словам Заевой, среди пострадавших при обрушении один ребенок. Общее количество пострадавших уточняется.

В Балашихе на улице Фадеева произошло обрушение стены бывшего кинотеатра "Союз" на торговые ряды. Общая площадь обрушения составила почти 50 кв. метров. В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра. Идет разбор завалов.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали семь человек, в том числе ребенок. Пятеро из них госпитализированы в Центральную районную больницу Балашихи. Еще двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.