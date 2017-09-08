Пострадавшие при обрушении кинотеатра в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пятеро пострадавших в результате обрушения стены заброшенного кинотеатра в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"К нам поступил вызов скорой помощи, что около кинотеатра есть шестеро пострадавших. Все они сейчас осмотрены: один отпущен на амбулаторное лечение, пятеро, из которых один ребенок, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степень тяжести", - говорится в сообщении. Все госпитализированные находятся в Балашихинской центральной районной больнице, добавляют в пресс-службе.
В Балашихе, на улице Фадеева, утром в пятницу произошло обрушение стены бывшего кинотеатра "Союз" на торговые ряды. Общая площадь обрушения составила почти 50 квадратных метров. В управлении МЧС по Московской области сообщали, что торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что пострадали семь человек, в том числе ребенок.