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Что мы узнали в ходе суда над Алексеем Улюкаевым

Происшествия
13 сентября, 11:54 UTC+3

В Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс над бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. ТАСС - о интересных подробностях, которые становятся известны в ходе суда

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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (на втором плане)

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (на втором плане)

© Артем Геодакян/ТАСС

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Рассмотрение дела по существу началось 16 августа.

Благодаря тому, что судебное заседание проходит в открытом режиме, мы уже узнали, о чем говорили Игорь Сечин и Алексей Улюкаев за несколько минут до ареста министра, как задержали бывшего чиновника и что он читает между судебными заседаниями. При этом допрос многих свидетелей и самого Улюкаева еще впереди.

1
Перед арестом Сечин пожелал Улюкаеву удачи

5 сентября прокурор огласил аудиозапись, которая была сделана при встрече главый "Роснефти" Игоря Сечина и Алексея Улюкаева в офисе нефтяной компании, непосредственно перед арестом экс-министра. Из нее следует, что Сечин при передаче Улюкаеву ключей от сумки с $2 млн извинялся за то, что "затянул с исполнением поручения".

"В командировке были, но можешь считать, что собрали объем. На, держи, вот ключ, пойдем", - говорит на записи человек, идентифицированный следствием как Сечин.

В продолжении разговора Сечин и Улюкаев, обращавшиеся друг к другу на ты и по именам, обсудили проекты "Роснефти". Сечин пожаловался Улюкаеву на высокую налоговую нагрузку "Роснефти", достигающую 80% при мировом уровне приблизительно в 40%.

Разговор напоминал дружескую беседу. Улюкаев обещал Сечину поддержку в его проектах и соглашался с излишней налоговой нагрузкой "Роснефти".

Из аудиозаписи следует, что Сечин, который встретил прибывшего в офис "Роснефти" Улюкаева на улице, советовал ему одеваться теплее, а на прощание пожелал удачи.

2
Улюкаев лично нес к машине портфель с деньгами

Алексей Улюкаев лично уложил в багажник своей машины полученный от Игоря Сечина портфель с $2 млн, сообщил во время дачи показаний бывший водитель министра Илья Макаров.

"Я точно помню, что сумка коричневого цвета находилась в руках Улюкаева, когда он вместе с Сечиным подошел к машине. Я помог ему уложить сумку, она была увесистая, килограммов 15, может 20", - рассказал водитель. По его словам, Улюкаев и Сечин попрощались после того, как коричневая сумка и корзина с вином и колбасой были уложены в багажник, и экс-чиновник сел в машину.

"Мы стали выезжать, к нам подошел охранник и попросил подождать, так как сломались ворота. В этот момент к дверям подошли сотрудники ФСБ, попросили сдать назад, выйти из машины и начали осмотр", - пояснил Макаров.

"Отвечая на вопрос оперативных работников, Улюкаев и водитель Макаров пояснили, что в сумке вино, полученное в подарок от друга", - говорится в материалах дела. Экс-министр пояснил сотрудникам ФСБ, что касался ручки сумки, но не открывал ее.

3
Что общего у Сечина и данайцев

Алексей Улюкаев сообщил журналистам, что видит аналогию в своих взаимоотношениях с Игорем Сечиным и захватом древней Трои царя Приама греками во главе с Агамемноном.

"Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", - сказал Улюкаев, перефразировав строфу из сочинения древнеримского поэта Вергилия "Энеида" и адаптировав ее к обстоятельствам передачи ему Сечиным $2 млн с корзинкой с колбасой.

По мнению Улюкаева, Сечин и ФСБ организовали провокацию взятки в отношении него. "Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - сказал бывший министр.

"Считаю необходимым заявить, что передача суммы была спланирована ФСБ. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - добавил бывший министр.

Игорь Сечин, в свою очередь, заявил, что Алексей Улюкаев совершил преступление. "Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам погрузил его в машину и сам уехал. В соответствии с УК РФ, это преступление. Тут не о чем даже говорить", - сказал он журналистам. 

4
Литературные пристрастия Улюкаева

В ходе судебных заседаний Улюкаев рассказал о книгах, которые он читает, и стихах, которые пишет.

Так, перед первым заседанием суда экс-министр, пришедший в суд в хорошем настроении, сообщил, что читает собрание сочинений Чехова, а прямо сейчас - рассказ "Убийство".

Также перед одним из заседаний на вопрос журналистов, пишет ли Улюкаев стихи, экс-чиновник ответил: "Да, пишу, но зачитать пока не готов".

Мария Селиванова

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Сечин, Игорь Иванович Улюкаев, Алексей Валентинович
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