Что мы узнали в ходе суда над Алексеем Улюкаевым

5 сентября прокурор огласил аудиозапись, которая была сделана при встрече главый "Роснефти" Игоря Сечина и Алексея Улюкаева в офисе нефтяной компании, непосредственно перед арестом экс-министра. Из нее следует, что Сечин при передаче Улюкаеву ключей от сумки с $2 млн извинялся за то, что "затянул с исполнением поручения".

"В командировке были, но можешь считать, что собрали объем. На, держи, вот ключ, пойдем", - говорит на записи человек, идентифицированный следствием как Сечин.

В продолжении разговора Сечин и Улюкаев, обращавшиеся друг к другу на ты и по именам, обсудили проекты "Роснефти". Сечин пожаловался Улюкаеву на высокую налоговую нагрузку "Роснефти", достигающую 80% при мировом уровне приблизительно в 40%.

Разговор напоминал дружескую беседу. Улюкаев обещал Сечину поддержку в его проектах и соглашался с излишней налоговой нагрузкой "Роснефти".

Из аудиозаписи следует, что Сечин, который встретил прибывшего в офис "Роснефти" Улюкаева на улице, советовал ему одеваться теплее, а на прощание пожелал удачи.