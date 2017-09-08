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В Татарстане задержаны двое подозреваемых в хищении денег с банковских карт

Происшествия
8 сентября, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Ежемесячный доход преступников составлял около 1 млн руб.

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Управления "К" МВД России и МВД по Республике Татарстан задержали двоих подозреваемых в краже денег с банковских карт с помощью фишинга (способ виртуального мошенничества - прим. ТАСС). Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, их ежемесячный доход составлял около 1 миллиона рублей.

В распоряжение оперативников поступила информация о том, что неизвестные лица создают в сети Интернет фишинговые страницы, полностью копирующие внешний вид популярных платежных систем, а также сервисов по продаже авиабилетов, и используют их в целях хищения денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков граждан.

Противоправная деятельность осуществлялась с 2015 года.

По версии следствия, житель Казани руководил противоправной деятельностью и покупал банковские карты для вывода похищенных денег. Его соучастник создавал программные коды и скрипты, администрировал серверы и следил за рабочим состоянием фишинговых ресурсов.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютеры, на которые были установлены программные инструменты, использовавшиеся для осуществления противоправной деятельности, банковские карты", - добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Задержанные дают признательные показания. Оба подозреваемых арестованы.

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