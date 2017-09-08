В зданиях Минкавказа в Москве и Ессентуках обыски не проводятся

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа опровергла информацию об обысках, которые якобы проводятся в зданиях ведомства в Москве и Ессентуках. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства.

"В связи с появлением в информационном поле сообщений о проводимых обысках в зданиях Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Москве и Ессентуках, информируем о том, что данная информация не соответствует действительности. Министерство работает в штатном режиме", - сказано в тексте.

Поясняется также, что "вопросов со стороны правоохранительных органов в адрес Министерства не поступало".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, правоохранительные органы проводят обыски в доме заместителя директора департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Минкавказа Ренольда Рубинова, которые не связаны с его работой в министерстве.