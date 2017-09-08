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Ребенка, пострадавшего при обрушении кинотеатра в Балашихе, переведут в клинику Рошаля

Происшествия
8 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Состояние пострадавшего медики оценивают как "близкое к тяжелому"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Врачи отправят на лечение в московское НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клинику Рошаля) ребенка, пострадавшего утром в пятницу при обрушении стены бывшего кинотеатра в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного врача Центральной районной больницы города Александр Капериз.

"Малыша мы сейчас переводим в Рошалевский центр. Необходимо проведение более сложной операции", - сказал он. Состояние пострадавшего медики оценивают как "близкое к тяжелому", продолжил Капериз. Через несколько дней, отметил врач, ребенку исполнится семь лет.

Состояние взрослых, также госпитализированных после обрушения стены, оценивается как стабильное, добавил Капериз.

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Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе

В Балашихе, на улице Фадеева, утром в пятницу произошло обрушение стены бывшего кинотеатра "Союз" на торговые ряды. Общая площадь обрушения составила почти 50 квадратных метров. В подмосковном управлении МЧС сообщали, что торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали семь человек, в том числе ребенок. Пятеро из них госпитализированы в Центральную районную больницу Балашихи. Еще двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

По предварительным данным, кирпичная стена обрушилась при проведении строительно-ремонтных работ.

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