МЧС приняло решение о сносе частично обрушившегося здания в Балашихе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС приняли решение о полном сносе здание бывшего кинотеатра "Союз" в Балашихе, стена которого обрушилась 8 сентября, в результате чего пострадали семь человек. Об этом журналистам сообщил в пятницу заместитель руководителя главного управления МЧС по Московской области Максим Аршакян.

"На основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям стены данного кинотеатра, так как они угрожают людям, будут снесены", - сказал он.

В Балашихе, на улице Фадеева, утром в пятницу произошло обрушение стены бывшего кинотеатра "Союз" на торговые ряды. Общая площадь обрушения составила почти 50 квадратных метров. В подмосковном управлении МЧС сообщали, что торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали семь человек, в том числе ребенок. Пятеро из них госпитализированы в Центральную районную больницу Балашихи, согласно сведениям учреждения. Четверо взрослых находятся в состоянии средней тяжести, ребенок - в состоянии, близком к тяжелому, врачи переведут его в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля) в Москве. Еще двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

По предварительным данным, кирпичная стена обрушилась при проведении строительно-ремонтных работ.