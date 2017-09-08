Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Сергей Удальцов был допрошен в Следственном комитете по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади в Москве после его заявлений и оценок акции протеста на Болотной площади во время недавней пресс-конференции. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в Следственный комитет России вызван Сергей Удальцов. Решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями", - сообщила она. По ее словам, Удальцов "допрошен о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году".

Ранее сам Удальцов, придя на допрос в Следственный комитет, сообщил журналистам, что намерен общаться со следователем, отказываться от показаний не будет. "Но о сдаче каких-то моих соратников речи быть не может", - заявил он.

Отказался давать показания

Оппозиционер после выхода с допроса сообщил, что отказался давать показания Следственному комитету.

"Как я и предполагал, вопросы следствия касались Болотного дела - действий тех или иных участников выступлений. Я подозреваю, что следствие хотело получить от меня показания на лидеров оппозиции. Поэтому я сослался на 51-ю статью конституции и отказался давать показания", - сказал Удальцов.

Он добавил, что с него взята подписка о неразглашении материалов следствия, он не может назвать имена деятелей оппозиции, относительно действий которых следствие хотело получить показания. "Пусть я с этими людьми и не согласен, но выступать доносчиком я отказался", - заявил Удальцов.

Ранее оппозиционер сообщил, что допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года.

Удальцов был освобожден из колонии 8 августа 2017 года. В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России. Подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый. В марте прошлого года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.