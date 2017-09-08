В эпицентре урагана "Хосе" скорость ветра достигла 200 км/ч

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Скорость ветра в эпицентре урагана "Хосе", приближающегося с востока к островам Карибского бассейна, в пятницу достигла 200 км/ч или 55,5 м/с. По шкале Саффира - Симпсона это соответствует урагану третьей категории силы из пяти возможных.
Как сообщил в оперативной сводке американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, эпицентр урагана сейчас находится в 775 км к востоку от Малых Антильских островов и перемещается в западном направлении со скоростью 26 км/ч. Ураган, по прогнозам, будет сопровождаться обильными осадками - от 50 до 150 мм, а в некоторых районах - до 250 мм.
"Хосе", перемещающийся буквально оп следам сильнейшего урагана "Ирма", пройдет в воскресенье к северу от Пуэрто-Рико и Гаити и к утру вторника ослабнет до тропического шторма.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.