Четыре человека погибли, двое госпитализированы после отравления газом в Улан-Удэ

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УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, двое госпитализированы в результате отравления газом в частном жилом доме в столице Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
"ЧП произошло в частном доме. Четыре жертвы, еще двое - в Больнице скорой медицинской помощи, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник, добавив, что на месте работали шесть бригад скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф.
По предварительным данным, люди отравились пропаном. Ни взрыва, ни пожара на месте ЧП не было.
В региональном МВД факт происшествия подтвердили. "Утечка газа произошла на улице Мукомольной", - уточнили в ведомстве. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства трагедии.