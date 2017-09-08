ГП направила в суд дело двух членов банды Басаева, напавших на военных в Чечне в 1999 году

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Двое членов банды "Карачаевский джамаат", обвиняемых в нападении на военнослужащих Минобороны РФ в Чечне в 1999 году, предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Карачаево-Черкесской Республики по обвинению по ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих")", - сообщили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, в 1999 году двое жителей республики вступили в банду "Карачаевский джамаат", которая под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни совершила вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.
Обвиняемые арестованы. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу.
"В отношении остальных членов банды, объявленных в розыск, расследование продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.