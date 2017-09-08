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Экс-начальник угрозыска полиции получил 11 лет строгого режима за сбыт героина в Воронеже

Происшествия
8 сентября, 17:00 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 8, сентября. /ТАСС

Бывший полицейский вину не признал

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ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил экс-начальника уголовного розыска отдела полиции по Панинскому району к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сбыт героина, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) СК по региону.

"Приговором Паниского райсуда бывшему начальнику отделения уголовного розыска отдела полиции по Панинскому району назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах")", - сообщили в ведомстве.

По данным СУ СК по региону, уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ, бойцы которого вели наблюдение за наркоторговлей начальника угрозыска и в итоге в октябре 2016 года задержали его в Воронеже после проверочной закупки. "При задержании полицейский попытался скрыться на автомобиле, в погоне бойцам группы задержания пришлось сделать один предупредительный выстрел в воздух и затем стрелять по колесам", - добавили в следственном управлении. Глава угрозыска с момента задержания находился под стражей, он был уволен из полиции, вину не признал.

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