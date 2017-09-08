Суд оставил под арестом $16 млн полковника МВД Захарченко до 8 декабря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест, наложенный на $16 млн, которые, по мнению следствия, были получены преступным путем бывшим заместителем начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковником Дмитрием Захарченко. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд по ходатайству следствия продлил срок ареста денежных средств до 8 декабря", - сказала она.

Как полагает следствие, часть денежных средств Захарченко передавал близким людям. Следствие считает, что $16 млн на счете в банке "ВТБ 24" были получены в результате его преступных действий.

Адвокат Александр Горбатенко ранее заявлял в суде, что нет никаких доказательств того, что деньги принадлежали Захарченко.

Согласно материалам дела, следствием арестованы счета третьего лица, Лидии Горшковой. Но по заявлению Анастасии Пестриковой, матери полуторагодовалого сына Захарченко, деньги принадлежат ее семье, а Горшкова - ее близкая родственница.

Между тем следствие считает, что арестованную сумму Захарченко получил в результате коррупционной деятельности и передал на хранение Пестриковой, которая в свою очередь разместила их на счете Горшковой.

Дело Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток.

Следствие полагает, что Захарченко получил $800 тыс. от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось в суде, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов: генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко.

Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму. По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, сама дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".

По данным осведомленного источника, бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, который до этого занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД России, объявлен в оперативный розыск и находится на территории Грузии. Сотрудник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

Захарченко "прославился" обнаруженной у него в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве суммой денег, поразившей сначала следователей, а потом и общественность. По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Следствие еще устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.