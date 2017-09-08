Ураган "Хосе" усилился до четвертой категории

ТАСС, 8 сентября. Ураган "Хосе", приближающийся с востока к островам Карибского бассейна, в пятницу усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американский национальный центр по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра в эпицентре урагана "Хосе" в пятницу достигла 240 км/ч или 66,6 м/с. Эпицентр урагана находится в 700 км к востоку от Малых Антильских островов и перемещается в западном направлении со скоростью 26 км/ч. Ураган, по прогнозам, будет сопровождаться обильными осадками - от 50 до 150 мм, а в некоторых районах - до 250 мм.

"Хосе", двигающийся вслед за ураганом "Ирма", пройдет в воскресенье к северу от Пуэрто-Рико и Гаити и к утру вторника ослабнет до тропического шторма.