Ураган "Катя" в Мексиканском заливе усилился до второй категории

ТАСС, 8 сентября. Ураган "Катя", сформировавшийся Мексиканском заливе, усилился в пятницу до второй из пяти категорий мощности по шкале Саффира - Симпсона. Об этом свидетельствуют данные американского национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, ураган находится в 205 км к северо-востоку от мексиканского штата Веракрус. Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет около 44 м/с.

Помимо "Кати" в Мексиканском заливе в Атлантическом океане бушуют ураганы четвертой категории "Ирма" и "Хосе".