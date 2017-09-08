Ураган "Катя" в Мексиканском заливе усилился до второй категории

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ТАСС, 8 сентября. Ураган "Катя", сформировавшийся Мексиканском заливе, усилился в пятницу до второй из пяти категорий мощности по шкале Саффира - Симпсона. Об этом свидетельствуют данные американского национального центра по наблюдению за ураганами.
По его данным, ураган находится в 205 км к северо-востоку от мексиканского штата Веракрус. Максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет около 44 м/с.
Помимо "Кати" в Мексиканском заливе в Атлантическом океане бушуют ураганы четвертой категории "Ирма" и "Хосе".