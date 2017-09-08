CNN: эвакуация во Флориде из-за урагана "Ирма" может оказаться самой масштабной

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Эвакуация жителей южных районов Флориды в связи с приближающимся к побережью мощным ураганом "Ирма" может оказаться одной из самых масштабных в истории США. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

В округах Майами-Дейд, Броуард и Палм-Бич, которые оказались на пути перемещения эпицентра урагана, проживают около 6 млн человек, отметила телекомпания. Для ускорения эвакуации власти штата отменили все дорожные сборы на шоссе, ведущих из южных районов Флориды на север. По данным департамента транспорта Флориды, число машин шоссе номер 95, ведущем на север штата, в четверг вечером достигло 4 тыс. в час при нормальном уровне в 1 тыс. машин. Кроме того, на шоссе номер 75 полиция разрешила водителям использовать обочину в качестве дополнительной полосы движения.

В аэропортах Майами, Форт-Лодердейл и Ки-Уэст организованы дополнительные рейсы. Работа этих аэропортов, как ожидается, будет приостановлена в субботу.

Эксперты инженерного корпуса ирмии США проверили состояние плотины на озере Окичоби в центральной части Флориды. Как напомнило информационное агентство AP, в 1928 году во время сильнейшего урагана плотину прорвало, и жертвами наводнения стали около 2,5 тыс. человек, а 1,7 тыс. домов было разрушено. В то же время в поместье Мар-а-Лаго, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу, отметило агентство, во время того давнего стихийного бедствия было повреждено лишь одно окно.