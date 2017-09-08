СК возбудил дело по факту обрушения стены кинотеатра в Балашихе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - сообщили в ГСУ.

В ходе следствия установлено, что 8 сентября примерно около 11:00 мск, при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания на улице Фадеева в микрорайоне Южный Балашихи произошло обрушение части несущей стены здания.

В результате обрушения пострадал ребенок, 2010 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стоп. Также с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось об обрушении стены бывшего кинотеатра "Союз" на площади 50 кв. метров на торговые ряды в Балашихе. В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра. Как сообщал ранее ТАСС источник в экстренных службах, пострадали семь человек, в том числе ребенок, пятеро из них госпитализированы в Центральную районную больницу Балашихи, еще двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.