Один человек погиб при взрыве автомобиля в центре Киева

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, один получил серьезные ранения в результате взрыва автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева. Жертвой взрыва стал гражданин Грузии Тимур Махаури. Об этом сказал журналистам пресс-секретать МВД Украины Андрей Шевченко.

"Мужчина, который погиб, был гражданином Грузии. Женщина, получившая тяжелые повреждения, отправлена в больницу. Ребенка удалось спасти, ему ничего не угрожает. Причина взрыва - взрывное устройство, заложенное в автомобиль", - сказал он.

По словам Шевченко, Махаури привлекался к ответственности на Украине в 2017 году, но составил договор со следствием и получил условный срок. Он также отметил, что погибший был связан с криминальными кругами.

На месте событий работают взрывотехники, полиция предупредила журналистов о сохранении угрозы взрыва и попросила покинуть место происшествия.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве автомобиля в центре Киева на Бессарабской площади. Как сообщает агентство "Украинская правда", у автомобиля были грузинские номера. Взрывная волна повредила соседний автомобиль, в котором находилась женщина и ребенок.