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Жириновский просит главу СК отпустить Серебренникова под подписку о невыезде

Происшествия
8 сентября, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Соответствующие обращение лидер ЛДПР направил Александру Бастрыкину

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский просит отпустить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Соответствующие обращение он направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщили ТАСС в пятницу в аппарате думской фракции либерал-демократов.

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"Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс", - говорится в обращении Жириновского, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. "По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде", - пишет Жириновский.

Мосгорсуд 4 сентября отклонил ходатайство защиты художественного руководителя "Гоголь-центра", обвиняемого по делу о хищении 68 млн рублей, и оставил его под домашним арестом. За режиссера перед судом поручились 39 видных деятелей российской культуры и искусства. Ранее Серебренникову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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