Жириновский просит главу СК отпустить Серебренникова под подписку о невыезде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский просит отпустить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Соответствующие обращение он направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщили ТАСС в пятницу в аппарате думской фракции либерал-демократов.

"Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс", - говорится в обращении Жириновского, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. "По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде", - пишет Жириновский.

Мосгорсуд 4 сентября отклонил ходатайство защиты художественного руководителя "Гоголь-центра", обвиняемого по делу о хищении 68 млн рублей, и оставил его под домашним арестом. За режиссера перед судом поручились 39 видных деятелей российской культуры и искусства. Ранее Серебренникову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").