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В отношении экс-мэра Ростова Великого возбуждено уголовное дело

Происшествия
8 сентября, 20:49 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 8, сентября. /ТАСС

Юрий Бойко подозревается в злоупотреблении полномочиями

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-мэра Ростова Великого (Ярославская область), бывшего замгубернатора Ярославской области Юрия Бойко, он подозревается в злоупотребление должностными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего бывшего главы городского поселения Ростов, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Бойко в рамках реализации областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы" заключил муниципальный контракт с ООО "Радострой" на строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации стоимостью 282 млн руб. Также, как выяснило следствие, для осуществления технадзора за исполнением контракта подрядчик привлек ООО "Госстрой", которое ранее этим не занималось и не имело в штате специалистов соответствующего профиля.

"Злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с августа по ноябрь 2012 года подозреваемый, зная, что в актах о приемке выполненных работ, представленных генеральным подрядчиком для производства их оплаты, содержались недостоверные сведения о фактически не производившихся ООО "Радострой" объемах работ и затрат, распорядился о перечислении генеральному подрядчику денежных средств в размере свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сети водоснабжения и канализации в Ростове до сих пор не введены в эксплуатацию. Бюджетам Ярославской области и Ростова причинен, по данным следствия, ущерб в размере 10,7 млн руб. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фактический руководитель "Радостроя", депутат Ярославской областной думы Сергей Шмелев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Уголовное дело в отношении него было возбуждено в июне этого года, депутат находится под подпиской о невыезде. Сотрудницу "Госстроя" в марте 2017 года приговорили к двум годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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