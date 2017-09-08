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Киевский суд отпустил на свободу бывшего австрийского дзюдоиста Зайзенбахера

Происшествия
8 сентября, 23:30 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 8, сентября. /ТАСС

Бывший дзюдоист, задержанный по запросу австрийской стороны в деле о совращении несовершеннолетних, отпущен под подписку о невыезде

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ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Украинский суд отпустил под подписку о невыезде бывшего австрийского дзюдоиста Петера Зайзенбахера, который был задержан по запросу австрийской стороны в деле о совращении несовершеннолетних. Об этом пишет в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на его адвоката.

"Дело об экстрадиции будет продолжено, пока мой подзащитный будет находиться на свободе", - сказал адвокат Бернхард Лехофер.

56-летний австриец обвиняется совращении двух несовершеннолетних в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из спортивных клубов Вены. 19 декабря 2016 года он не явился на слушания, и 16 января 2017 года Земельный суд Вены по уголовным делам выдал ордер на его арест. Зайзенбахер после объявления в международный розыск укрылся в своей квартире в Киеве. Полиция задержала его 1 августа.

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