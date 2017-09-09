Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: более миллиона человек эвакуированы на Кубе из-за урагана "Ирма"

Происшествия
9 сентября, 0:11 UTC+3 ТАСС

Также из дельфинария, расположенного на курорте Кайо-Гильермо, эвакуировали шесть дельфинов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 сентября. Число жителей Кубы и туристов, которые были эвакуированы в безопасное место из-за мощного урагана "Ирма", превысило миллион человек. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на данные, полученные от представителей гражданской обороны островного государства.

Основная работа по эвакуации проводилась в провинциях Вилья-Клара, Сьенфуэгос и Сьего-де-Авила в центральной части страны и Ольгин на востоке острова. Одним из первых удар стихии встретил город Баракоа в провинции Гуантанамо, который серьезно пострадал от урагана "Мэтью" в октябре 2016 года. На данным момент, по сообщениям газеты Granma, значительных разрушений в этом населенном пункте не зафиксировано.

От стихийного бедствия кубинские власти пытаются спасти не только людей, но и животных. Как сообщило Кубинское агентство новостей, в минувший четверг шесть дельфинов были вывезены из дельфинария, расположенного на курорте Кайо-Гильермо в провинции Сьего-де-Авила в центральной части страны. По словам директора данного учреждения Гонсало Карреры Эскобара, в поездке животных сопровождали дрессировщики и ветеринар. Дельфинов разместили в одном из бассейнов в провинции Сьенфуэгос, куда их доставили на вертолете.

Ранее кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion объявила об отмене с пятницы практически всех гражданских авиарейсов из-за приближения урагана к берегам острова. По сообщению национального перевозчика, исключение было сделано лишь для маршрутов, соединяющих Гавану с Нуэва-Хероной (административный центр принадлежащего Кубе острова Хувентуд), Мехико и Канкуном. Кроме того, отменено движение автобусов по междугородним маршрутам, которые связывают провинции Вилья-Клара и Гуантанамо с остальной частью острова. По прогнозам метеорологов, именно эти регионы Кубы подвергнутся наиболее сильному удару стихии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
2
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
5
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама