СМИ: более миллиона человек эвакуированы на Кубе из-за урагана "Ирма"

ТАСС, 9 сентября. Число жителей Кубы и туристов, которые были эвакуированы в безопасное место из-за мощного урагана "Ирма", превысило миллион человек. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на данные, полученные от представителей гражданской обороны островного государства.

Основная работа по эвакуации проводилась в провинциях Вилья-Клара, Сьенфуэгос и Сьего-де-Авила в центральной части страны и Ольгин на востоке острова. Одним из первых удар стихии встретил город Баракоа в провинции Гуантанамо, который серьезно пострадал от урагана "Мэтью" в октябре 2016 года. На данным момент, по сообщениям газеты Granma, значительных разрушений в этом населенном пункте не зафиксировано.

От стихийного бедствия кубинские власти пытаются спасти не только людей, но и животных. Как сообщило Кубинское агентство новостей, в минувший четверг шесть дельфинов были вывезены из дельфинария, расположенного на курорте Кайо-Гильермо в провинции Сьего-де-Авила в центральной части страны. По словам директора данного учреждения Гонсало Карреры Эскобара, в поездке животных сопровождали дрессировщики и ветеринар. Дельфинов разместили в одном из бассейнов в провинции Сьенфуэгос, куда их доставили на вертолете.

Ранее кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion объявила об отмене с пятницы практически всех гражданских авиарейсов из-за приближения урагана к берегам острова. По сообщению национального перевозчика, исключение было сделано лишь для маршрутов, соединяющих Гавану с Нуэва-Хероной (административный центр принадлежащего Кубе острова Хувентуд), Мехико и Канкуном. Кроме того, отменено движение автобусов по междугородним маршрутам, которые связывают провинции Вилья-Клара и Гуантанамо с остальной частью острова. По прогнозам метеорологов, именно эти регионы Кубы подвергнутся наиболее сильному удару стихии.