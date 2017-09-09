Роман Селезнев признал вину в кибермошенничестве по обвинениям в штатах Джорджия и Невада

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество, признал вину по обвинениям, выдвинутым против него как в штате Джорджия, так и в Неваде. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его адвокат Игорь Литвак.

"Селезнев подписал соглашение о признании вины, которое распространяется на обвинения, выдвинутые против него в штатах Джорджия и Невада", - отметил Литвак. По словам защитника, сейчас россиянин "содержится в тюрьме в Атланте" в Джорджии.

Ранее прокуратура Джорджии сообщила, что Селезнев признал вину в том, что вступил в 2008 году в сговор с целью кибератаки в отношении компании Worldpay, которая является поставщиком для банков онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей. Как отметило ведомство, Селезнев принимал участие в обналичивании более $2 млн с кредитных карт, доступ к которым был получен в результате хакерского взлома.

В Неваде гражданина РФ обвиняют в том, что он с 2009 года занимался противоправной деятельностью в составе международной криминальной интернет-группировки Carder. Ее члены совершали компьютерные преступления, связанные с хищением банковских карт и личной информации клиентов финансовых учреждений.

Селезнева уже приговорили по обвинениям в кибермошенничестве в штате Вашингтон в апреле к 27 годам лишения свободы. Как сообщил Литвак, он намерен подать апелляцию, предварительно, в феврале 2018 года.

Ранее адвокат заявил, что срок россиянину могут увеличить из-за выдвинутых против него обвинений в Джорджии и Неваде. По словам Литвака, судьи могут решить, что Селезнев должен отбывать сроки параллельно, однако возможен вариант, при котором они будут суммироваться.