AP: число жертв урагана "Ирма" возросло до 22 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Число жертв урагана "Ирма", который обрушился на регион Карибского бассейна, достигло 22 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.
По его данным, не менее 11 человек погибли на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, еще по четыре человека - на американских и британских Виргинских островах. Также погибли по одному жителю Антигуа и Барбуды, Ангильи и Барбадоса. Отмечается, что число жертв может возрасти.
По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, на данный момент максимальная скорость ветра "Ирмы" достигает около 70 м/с. По пятибалльной шкале Саффира - Симпсона это соответствует урагану четвертой категории.
Ураган находится примерно в 600 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья штата Флорида в воскресенье утром. Губернатор Флориды Рик Скотт призвал население прибрежных районов к срочной эвакуации.