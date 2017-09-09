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AP: число жертв урагана "Ирма" возросло до 22 человек

Происшествия
9 сентября, 1:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС

По данным агентства, больше всего погибших зафиксировано на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Число жертв урагана "Ирма", который обрушился на регион Карибского бассейна, достигло 22 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, не менее 11 человек погибли на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми, еще по четыре человека - на американских и британских Виргинских островах. Также погибли по одному жителю Антигуа и Барбуды, Ангильи и Барбадоса. Отмечается, что число жертв может возрасти.

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, на данный момент максимальная скорость ветра "Ирмы" достигает около 70 м/с. По пятибалльной шкале Саффира - Симпсона это соответствует урагану четвертой категории.

Ураган находится примерно в 600 км от Майами и, по прогнозам, достигнет южного побережья штата Флорида в воскресенье утром. Губернатор Флориды Рик Скотт призвал население прибрежных районов к срочной эвакуации.

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Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
США Ангилья Барбадос Великобритания Антигуа и Барбуда Виргинские Острова (Британские)
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