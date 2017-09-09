Четыре человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Магаданской области

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ТАСС, 9 сентября. "КамАЗ" опрокинулся на трассе в Магаданской области, в результате четыре человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Водитель автомобиля "КамАЗ", не справившись с управлением, совершил опрокидывание. По предварительным данным, водитель и три пассажира погибли, еще один мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Авария произошла в пятницу вечером в 60 км от поселка Омчак в Магаданской области, в труднодоступной местности. Как отметили в ведомстве, сотрудники полиции и спасатели принимают все возможные меры, чтобы скорее доставить пострадавшего в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.